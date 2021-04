Stiri pe aceeasi tema

- Indonezia a lansat miercuri o operațiune de cautare a navei care derula manevre in nordul insulei din Oceanul Indian, scrie BBC.Un submarin al Marinei indoneziene, cu 53 de oameni la bord, a disparut miercuri in apropierea insulei Bali, au anunțat oficialii de la Jakarta. Oficialii au demarat operațiunile…

- Finlanda a spus miercuri ca persoanele cu varsta sub 65 de ani care au primit o prima doza din vaccinul AstraZeneca COVID-19 ar putea primi un vaccin diferit pentru cea de-a doua doza, relateaza Reuters.Institutul de sanatate și bunastare a declarat ca este posibil sa se administreze o a doua doza de…

- Regiunea Hong Kong va relaxa unele restrictii de la 1 aprilie, pe fondul scaderii substantiale a numarului cazurilor de COVID-19, a anuntat luni guvernul local, transmite Reuters. Astfel, de la 1 aprilie vor fi redeschise piscinele si plajele, iar adunarile religioase vor putea fi reluate la o capacitate…

- Statele Unite colaboreaza cu Japonia, India si Australia la un plan de distribuire a vaccinurilor impotriva COVID-19 in Asia, pentru a contracara influenta Chinei, scrie marti ziarul Financial Times, citat de Reuters. Persoane la curent cu dialogul dintre Washington si aliati afirma ca in ultimele…

- New South Wales și Australia de Sud reduc restricțiile dupa cateva saptamani fara cazuri Covid. Oamenii vor avea voie sa danseze in localuri și sa primeasca oaspeți. In New South Wales (NSW), 30 de persoane vor avea voie sa danseze la nunți și pana la 30 de persoane vor putea petrece in interior,…

- Uniunea Europeana a decis sa inaspreasca regulile pentru vizitatorii din afara blocului European, inclusiv celor care vin din Marea Britanie. Astfel, le va fi permisa intrarea in state UE doar daca vin din țari cu foarte puține cazuri de infectare cu Covid-19 și care nu au cazuri de infectare cu noile…

