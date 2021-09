Indonezia: Scurgere pe internet a certificatului de vaccinare anti-COVID-19 al preşedintelui Certificatul de vaccinare impotriva coronavirusului al presedintelui indonezian s-a scurs pe internet, provocand ingrijorare in randul indonezienilor cu privire la securitatea datelor lor medicale, transmite sambata AFP.



Indonezia s-a confruntat deja cu numeroase cazuri de piratare a datelor personale, unele cazuri fiind de mare amploare.



Certificatul de vaccinare al presedintelui Joko Widodo, vizibil online, a fost difuzat de mai multi internauti care l-au putut accesa folosind o aplicatie oficiala de monitorizare a vaccinarii si de urmarire a contactilor, PeduliLindungi,

