Indonezia redeschide cinematografele şi susţine că divertismentul creşte imunitatea Autoritatile din Indonezia au declarat miercuri ca cinematografele se pot redeschide, sustinand ca mersul la cinema poate provoca fericire si stimula imunitatea spectatorilor, relateaza dpa. "Cinematografele au contribuit semnificativ la furnizarea de divertisment publicului deoarece daca ii face pe oameni fericiti le poate spori imunitatea", a declarat Wiku Adisasmito, un epidemiolog si purtator de cuvant al grupului de lucru la nivel national privind COVID-19, in cadrul unei conferinte de presa. El a afirmat ca grupul de lucru format din experti a analizat fezabilitatea redeschiderii cinematografelor,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

