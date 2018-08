Indonezia: Peste 70.000 de persoane fără adăpost după seismul catastrofal de duminică Peste 70.000 de persoane au ramas fara domiciliu si dorm in adaposturi improvizate ducand lipsa de hrana, apa potabila si medicamente, la trei zile dupa seismul catastrofal care a zguduit insula indoneziana Lombok, au anuntat miercuri autoritatile, citate de AFP.



Cutremurul cu magnitudinea 6,9 de duminica seara seara a provocat moartea a cel putin 105 de indonezieni, potrivit unui bilant oficial, semanand panica in randul turistilor si al localnicilor, la o saptamana dupa ce un alt seism s-a soldat cu cel putin 17 morti pe aceasta insula vulcanica foarte apreciata de vizitatori.

… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90 de oameni și-au pierdut viața într-un puternic cutremur de pamânt din Indonezia, dar un oficial din cea mai afectata provincie a spus ca numarul morților depașește 140. Cutremurul cu o magnitudine de 7 grade a lovit duminica insula Lombok. Agenția Naționala…

- Cel putin 91 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite in seismul cu magnitudinea 6,9 care a zguduit duminica Insula indoneziana turistica Lombok (sud), au anuntat luni autoritatile, relateaza AFP.

- Cel putin 82 de persoane au murit, iar alte sute au fost ranite in seismul cu magnitudinea 6,9 care a zguduit duminica Insula indoneziana turistica Lombok (sud), au anuntat luni autoritatile, relateaza AFP.

- Cel putin 37 de persoane si-au pierdut viata iar alte cateva zeci au fost ranite in urma seismului cu magnitudinea de 7 grade produs duminica in insula indoneziana Lombok, la o saptamana dupa ce un prim cutremur care a avut loc pe aceasta insula turistica, situata la est de Bali, a provocat 17 victime,…

- Un cutremur de magnitudinea 7 a zguduit duminica insula indoneziana Lombok (sud), a anuntat Institutul american de geofizica USGS, la o saptamana dupa un prim cutremur - soldat cu 17 morti - pe aceasta insula turistica situata la est de Bali, relateaza AFP.

- Cel putin 10 persoane au murit si alte cateva zeci au fost ranite duminica dupa un cutremur de 6,4 grade pe insula turistica Lombok in partea de sud-est a Indoneziei, potrivit autoritatilor locale, citate de France Presse si dpa. Acest cutremur puternic a provocat scene de panica, locuitorii…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o polulara destinatie turistica. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane, iar alte 40 au fost ranite, transmite AP. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a avut loc in insula…

- Cel putin trei oameni au murit si 12 au fost raniti duminica, in urma unui cutremur cu magnitudinea de 6,4 care a lovit insula Lombok din Indonezia, informeaza DPA din surse oficiale. Zeci de locuinte si alte cladiri au fost avariate, a anuntat un purtator de cuvant al agentiei nationale de gestionare…