- O femeie din Indonezia a primit 100 de lovituri de bici pentru adulter, joi, in provincia conservatoare Aceh, singura regiune stat care aplica legea Sharia, in timp ce partenerul ei, care a negat acuzatiile, a primit doar 15 lovituri, potrivit The Guardian.

