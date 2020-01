Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor raportate in urma viiturilor care au lovit o provincie a insulei Sumatra din Indonezia a crescut la noua, o persoana fiind in continuare data disparuta, a informat luni luni un oficial, citat de DPA. Inundatiile care au urmat ploilor abundente inregistrate duminica in provincia…

- O echipa de specialisti in conservarea mediului din Indonezia a anuntat ca a descoperit o floare uriasa a unei specii de plante recunoscuta pentru producerea celor mai mari inflorescente din lume, informeaza Agerpres. Planta este numita și floarea-cadavru, deoarece emite un miros de putrefacție ca sa…

- O echipa de specialisti in conservarea mediului din Indonezia a anuntat ca a descoperit o floare uriasa a unei specii de plante recunoscuta pentru producerea celor mai mari inflorescente din lume, informeaza vineri France 24, care citeaza AFP, transmite AGERPRES . Uriasa Rafflesia tuan-mudae – o floare…

- Inundatiile si a alunecarile de teren provocate de ploile abundente care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an, continua sa produca victime, numarul deceselor crescand la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de...

- Inundatiile care au afectat regiunea Jakarta au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, existand riscul ca bilantul sa se agraveze, a anuntat joi Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit AFP. Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate in urma ploilor…

- Cel putin 25 de oameni au murit dupa ce autobuzul in care se aflau a cazut 150 de metri intr-o rapa din insula Sumatra, potrivit unui nou bilant anuntat marti de serviciile de urgenta din Indonezia, citate de AFP, citat de agerpres.ro.

- Noua Zeelanda a fost lovita in weekend de furtuni puternice, iar Insula de Nord se confrunta cu risc de tornada dupa ce alunecarile de pamant și inundațiile au facut ravagii in Insula de Sud. Aproximativ 1.

- Purtatorul de cuvant al politiei nationale indoneziene Dedi Prasetyo a declarat ca studentul era un atacator de tip ''lup singuratic'', desi unitatea antiterorism din Indonezia, Densus 88, a anuntat ca verifica o eventuala legatura cu o grupare radicala precum Jamaah