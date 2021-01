Stiri pe aceeasi tema

- Indonezia il va pune in libertate in aceasta saptamana pe Abu Bakar Bashir, presupusul 'creier' al atentatelor cu bomba comise in 2002 in Bali, soldate cu peste 200 de morti, a anuntat luni guvernul de la Jakarta, citat de AFP si Reuters. ''El va fi eliberat pe 8 ianuarie 2021, la expirarea pedepsei…

- Tunisia nu este interesata in stabilirea de relatii diplomatice cu Israelul si pozitia sa nu va fi influentata de niciun fel de schimbari pe plan international, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe tunisian, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Pozitia Tunisiei a infirmat speculatiile conform…

- Un grup de consilieri al Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente pentru a evalua vaccinul anticoronavirus Pfizer Inc pentru uz de urgența se lupta pentru ca și persoanele din studiul clinic care au primit un placebo sa primeasca serul, relateaza Reuters. Se așteapta ca comitetul sa voteze…

- Presedintele Indoneziei, Joko Widodo, a anuntat vineri ca autoritatile de la Jakarta au solicitat autorizarea de urgenta pentru a incepe vaccinarea in masa impotriva coronavirusului, transmite Reuters dupa un interviu in exclusivitate. Daca autoritatea indoneziana pentru alimente si medicamente…

- Echipa de campanie a presedintelui ales, Joe Biden, a cerut directoarei Serviciilor Generale ale Administratiei americane (GSA), Emily Murphy, sa aprobe o tranzitie oficiala, in pofida refuzului presedintelui in exercitiu Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale de la 3…

- Compania farmaceutica Biogen a prezentat ”dovezi extraordinar de convingatoare” ca medicamentul sau experimental pentru Alzheimer este eficace, potrivit unei comisii de experti ai Administratiei pentru Alimente si Medicamente (FDA) din Statele Unite, informatie care mareste sansele unei aprobari…

- Cel mai impoortant expert in boli infectioase din Statele Unite, Anthony Fauci, a declarat joi ca terapia experimentala cu anticorpi a companiei Regeneron l-a ajutat probabil pe presedintele Donald Trump sa lupte cu infectia de Covid-19, transmite Reuters. ”Exista o probabilitate rezonabil de buna ca…

- UE impune taxe antidumping la produse din otel importate din China, Indonezia si Taiwan, dupa ce a descoperit ca prețurile sunt artificial scazute Comisia Europeana va impune de joi taxe la importurile de rulouri de otel si table de otel inoxidabil laminate la cald provenite din China, Indonezia si…