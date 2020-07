Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din India a anunțat ca Vikas Dubey, gangster acuzat de ucidere a opt polițiști și alte zeci de infracțiuni, a fost impușcat mortal in timp ce era transportat in statul Uttar Pradesh, informeaza BBC.

- Doi copii din orașul Vulcan, in varsta de 11 și 14 ani, au dus, sambata, un caine pe bloc și l-au aruncat in gol, animalul fiind ucis in chinuri groaznice. Poliția a deschis o ancheta și a stabilit identitatea celor doi copii. Oamenii legii au deschis dosar penal. „Au dus pe acoperișul blocului un caine,…

- Pe langa focarele din spitale, respectiv Spitalul de Copii si cel de Neurochirur gie, un alt focar a aparut in judet. De data aceasta este vorba despre un focar comunitar, in localitatea Motca, in zona roma de aici. Ancheta epidemiologica ar fi fost declansata in urma cu cateva zile, dupa ce o persoana…