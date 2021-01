Stiri pe aceeasi tema

- Avionul companiei Sriwijaya Air dat disparut sambata in Indonezia, la scurt timp dupa decolarea de la Jakarta, era in stare buna, a declarat directorul executiv al companiei aeriene, Jefferson Irwin Jauwena, potrivit Reuters.Irwin Jauwena a precizat ca decolarea avionului fusese amanata cu 30 de minute…

- Indonezia a detectat duminica semnale care ar putea veni de la aparatul de inregistrare al avionului Sriwijaya Air care s-a prabușit sambata la scurt timp dupa decolarea din Jakarta, iar din mare au fost recuperate parți de trupuri umane și bucați din aeronava, transmite Reuters.

Indonezia a detectat duminica semnale care ar putea veni de la aparatul de inregistrare al avionului Sriwijaya Air care s-a prabușit sambata la scurt timp dupa decolarea din Jakarta, iar din mare au fost recuperate parți de trupuri umane și bucați din aeronava.Boeingul 737-500 cu 62 de persoane la bord…

- Resturi si fragmente de corpuri au fost gasite in zona unde a disparut, in largul Indoneziei, un Boeing 737-500 al companiei Sriwijaya Air cu 62 de persoane la bord, a indicat politia duminica.

- Tragedie aviatica in Indonezia: Boeing 737 a disparut sambata deasupra marii. Aeronava care zbura din capitala Indoneziei, Jakarta, spre Pontianak, avea peste 60 de oameni la bord. Tragedie aviatica in Indonezia. O aeronava cu peste 60 de oameni la bord s-a prabușit in mare. Cautarile continua Se crede…

- Un avion al companiei Sriwijaya Air a pierdut contactul cu solul dupa ce a decolat duminica din capitala indoneziana Jakarta, scrie presa locala, preluata de Reuters. Zborul SJ182 a disparut de pe radare la scurt timp dupa decolare, scrie Deutsche Welle. Este vorba de un Boeing B737-500. In mediul online…

- Un avion an companiei indoneziene Sriwijaya Air cu peste 50 de persoane la bord a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat sambata din capitala indoneziana Jakarta, pe ruta spre Pontianak din provincia Kalimantanul de Vest, au anuntat mass-media locale, preluate de Reuters. Potrivit Metro…