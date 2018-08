Indonezia: De ce a fost lovită insula Lombok de mai multe seisme? Insula indoneziana turistica Lombok a fost lovita in ultimele saptamani de o serie de seisme puternice care s-au soldat cu peste 500 de morti si sute de mii de persoane au ramas fara adapost. Iata cateva explicatii pe care agentia franceza France Presse a incercat sa le ofere privind acest fenomen destul de rar. Indonezia, un arhipelag format din 17.000 de insule si insulite, se afla pe centura de foc a Pacificului, o zona cu puternica activitate seismica. Dar este rar ca o singura insula sa fie afectata de seisme atat de puternice. Cum se explica aceasta serie de seisme exact pe aceasta insula?… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin zece persoane au murit dupa o noua serie de cutremure, dintre care unul cu magnitudinea 6,9, care s-a produs in insula indoneziana Lombok, la doar doua saptamani dupa ce doua seisme foarte puternice au afectat insula. Un cutremur de 6,3 magnitudine s-a produs in zona duminica. 12 ore mai tarziu,…

- Noi cutremure - dintre care unul cu magnitudinea de 6,9 - au zguduit insula indoneziana Lombok, ucigand cel puțin zece persoane și provocand scene de panica, la cateva saptamani dupa doua puternice seisme care au ucis aproape 500 de oameni, scrie AFP.

- Cel putin 10 persoane au decedat si numeroase cladiri au fost avariate dupa doua seisme cu magnitudini de peste 6 grade produse duminica pe insula indoneziana Lombok, a declarat Sutopo Purwo Nugroho, purtatorul de cuvant al Agentiei pentru gestionarea dezastrelor din Indonezia,relateaza agentia Dpa.

- Un cutremur cu magnitudinea 6,3 a zguduit insula indoneziana Lombok din Indonezia duminica, a anuntat Institutul de Geofizica din SUA (USGS), care inregistreaza activitatea seismica la nivel mondial, informeaza agentiile internationale de presa. USGS a identificat hipocentrul seismului de 10 kilometri…

- Un cutremur de suprafața cu magnitudinea de 5,9 grade pe scara Richter s-a produs joi pe insula Lombok din Indonezia, la doar câteva zile dupa un cutremur devastator soldat cu sute de morți, anunța Institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul s-a produs la ora locala 12:25 (8:25,…

- Una dintre cele trei rute principale spre varful Muntelui Rinjani din insula indoneziana Lombok a fost degajata, dupa ce un puternic cutremur cu magnitudinea 6,4 produs duminica a izolat sute de turisti pe versantii vulcanului, a precizat luni autoritatea care administreaza parcul national, potrivit…

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o destinatie turistica populara in in zona. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane.