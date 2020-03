Indonezia: Cutremur de 6,3 grade pe scara Richter ​Un cutremur de suprafata cu magnitudinea de 6,3 grade s-a produs în largul Indoneziei, anunta Institutul american de geofizica (USGS), potrivit Mediafax.



Un seism cu magnitudinea preliminara de 6,3 grade a avut loc în largul Indoneziei, la adâncimea de doar 10,4 kilometri, transmite Institutul american de geofizica (USGS).



Cutremurul a avut loc joi la ora locala 0.45 (miercuri, 19.45, ora României) în Oceanul Indian, în largul insulei Bali (Indonezia).



Epicentrul cutremurului a fost la 251 kilometri de Kangin si la 257 de kilometri de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

