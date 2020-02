Indonezia: Criza coronavirusului blochează lucrările la prima linie feroviară de mare viteză Criza sanitara a coronavirusului se simte și in Indonezia unde au inceput sa apara blocaje la șantierul primei linii feroviare de mare viteza din țara cu peste 200 de milioane de oameni. Peste 2.000 de chinezi lucreaza pe șantier, jumatate dintre componente vin din China și mulți dintre șefi sunt chinezi, astfel ca situația din prezent va afecta termenul cand calea ferata va fi gata. Problemele din China afecteaza multe dintre proiectele desfașurate de China in Asia, fiindca lanțul de furnizori este in multe cazuri fisurat. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

