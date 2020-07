Cel putin cinci persoane au murit si alte 38 sunt date disparute in urma unor viituri produse marti in provincia indoneziana Sulawesi de Sud, au anuntat echipele de interventie, citate de Xinhua.



Revarsarea unui rau, in urma ploilor abundente, a dus la inundarea unei regiuni din districtul Luwu Utara, dupa miezul noptii, a declarat Dadan Sarkas, reprezentant al serviciului pentru cautare si salvare din provincie.



Mai multe case, cladirea unei scoli si institutii publice au fost deteriorate si acoperite de noroiul si apele al caror nivel a ajuns la aproximativ 50 de centimetri,…