Indonezia: Cel puţin 174 de persoane au murit după o revoltă la un meci de fotbal Cel putin 174 de persoane au murit intr-o invalmaseala creata dupa ce politia a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa fanii unei echipe de fotbal care au patruns pe teren dupa un meci care a avut loc sambata seara in orasul Malang, din provincia Java de Est din Indonezia, a declarat viceguvernatorul provinciei Java de Est, Emir Dardak, la postul Kompas TV, transmite duminica dpa. Un bilant anterior indica 129 de morti. Politia, care a calificat evenimentul drept revolta, a incercat sa-i convinga pe suporteri sa se intoarca in tribune si a tras cu gaze lacrimogene dupa ce doi politisti au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

