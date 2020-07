Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile malaeziene au descoperit cea mai mare incarcatura de deseuri toxice ilegale abandonata provenind din Romania, a anuntat duminica agentia de presa nationala Bernama, citata de Reuters.Citește și: Face furori pe internet servieta lui Klaus Iohannis de la Consiliul European / FOTO…

- Unele restricții au fost reintroduse in sudul Spaniei. In regiunea spaniola Andaluzia, purtarea maștii a devenit obligatorie atat in ​​spații deschise, cat și in spații inchise și indiferent daca se poate menține sau nu distanța fizica de 2 metri. Masura se aplica chiar și pe plaje și la piscine, unde…

- PSD face apel la Guvern sa vina "cat mai rapid" cu un program de sprijinire a comunitatilor si persoanelor afectate de inundatiile din ultima perioada, avand in vedere ca autoritatile locale nu mai dispun de fonduri in acest sens, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al social-democratilor,…

- Municipalitatea Beijing, care a cunoscut o crestere a numarului de cazuri de COVID-19 la jumatatea lunii iunie, a anuntat vineri ridicarea majoritatii restrictiilor privind parasirea orasului, dand asigurari ca a oprit contagiunea, informeaza AFP.Dupa doua luni fara nicio contaminare cu noul…

- Autoritațile din capitala Chinei au luat rapid masuri, dupa raportarea mai multor cazuri de infectare cu noul coronavirus la Beijing. Totul, de teama ca nu cumva sa apara situații de genul celor cu care s-a confruntat, lunile trecute, Wuhan-ul. Aproximativ 850 de zboruri catre și din capitala chineza…

- Mai multe schelete umane au fost descoperite intr-o localitate din județul Bacau, in timpul lucrarilor de renovare a școlii. Pe fostul loc al actualei instituții de invațamant funcționa o biserica ortodoxa menționata pentru prima data in 1798 și care a fost demolata de comuniști in 1952. Doua dintre…

- Autoritatile indiene au anuntat marti un nou varf al numarului de cazuri descoperite in decurs de 24 de ore, insa continua sa relaxeze masurile impuse in urma cu mai mult de doua luni, scrie BBC, potrivit news.ro.In ultimele 24 de ore, India a inregistrat 9.392 de noi contaminari cu noul coronavirus.…

- Fotbalistul și-a internat fiul, pe 23 aprilie, intr-un spital local din Bursa, deoarece micuțul avea simptome de tuse și febra ridicata. Rapid, medicii i-au carantintat pe cei doi, dupa ce au considerat ca simptomele erau specifice noului coronavirus. Dupa cateva ore de la internare, doctorii i-au spus…