Indonezia - Bilanţul victimelor provocate de viituri a crescut la 29 Bilantul victimelor provocate de viituri in provincia indoneziana Sulawesi de Sud a crescut la 29, a informat joi un responsabil local, potrivit DPA.



Echipele de salvare cauta inca 15 persoane care lipsesc de trei zile dupa ce ploile abundente au provocat viituri in districtul Luwu de Nord, a declarat Endro Yudo Waryono, un responsabil din cadrul Agentiei locale de protectie civila.



"Ajutoarele au ajuns treptat pe masura ce drumurile au devenit practicabile pentru masini", a precizat el pentru DPA.



Potrivit oficialilor, peste 15.000 de persoane au fost stramutate…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

