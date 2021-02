Stiri pe aceeasi tema

- Echipele de salvare au scos de sub daramaturi 10 cadavre si doi supravietuitori dupa ce o alunecare de teren provocata de ploi, duminica seara, a ingropat mai multe case in districtul Nganjuk din provincia indoneziana Java de Est, a declarat oficialul local Novi Hidayat, potrivit DPA. Foto: (c) SAHLAN…

- Cel putin 42 de persoane au murit vineri, intr-un cutremur puternic pe Insula Sulawesi, in Indonezia, iar peste 800 de oameni au fost raniti, potrivit unui ultim bilant anuntat de autoritati, relateaza Reuters potrivit news.ro. In urma cutremurului si a replicile acestuia, peste 300 de case…

- Bilantul victimelor in urma unor alunecari de teren produse la sfarsitul saptamanii trecute in provincia indoneziana Java de Vest a crescut miercuri la 21 de morti, in timp ce alte 19 persoane sunt in continuare date disparute, a anuntat un oficial, citat de agentia Xinhua. In total, 25 de persoane…

- Numarul persoanelor decedate in urma unor alunecari de teren produse intr-un sat din provincia Java de Vest din Indonezia a crescut duminica la 13, au anuntat autoritatile locale, citate de Xinhua. Bilantul precedent, anuntat in urma unei alunecari de teren declansata in cursul noptii de sambata…

- O vasta alunecare de teren s-a produs in noaptea de marți spre miercuri in localitatea Ask, din municipalitatea Gjerdrum, la nord-est de Oslo, inghițind mai multe case. Zece persoane au fost ranite, intre care una grav. Echipele de salvare sunt de parere ca ar mai putea gasi supravietuitori in „buzunarele…

- Aproape 10.000 de persoane au fost evacuate in districtul East Aceh din provincia Aceh in urma inundatiilor produse in zona, apele acumulate atingand pana la 2 metri inaltime, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor, relateaza luni Xinhua. "Din cauza ploilor abundente din ultimele…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata in Columbia in urma unei alunecari de teren care a lovit un spatiu comercial din Puerto Valdivia, in nord-vestul tarii, a precizat luni autoritatea pentru managementul riscului din regiunea Antioquia, potrivit DPA. Noua oameni au fost raniti…