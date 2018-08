Indonezia: Bilanţul seismului din insula Lombok a urcat la 436 de morţi Bilantul seismului de pe insula indoneziana Lombok a urcat la 436 de morti, au indicat luni autoritatile locale, adaugand ca echipele de interventie au continuat sa scoata corpuri de sub daramaturi, potrivit AFP.



Zeci de mii de locuinte, moschei si sedii de firme au fost distruse de seismul cu magnitudinea 6,9, care a lovit insula in data de 5 august, la o saptamana dupa ce un alt cutremur a provocat moartea a cel putin 17 persoane.



''Echipele de cautare si salvare continua sa scoata victimele ingropate sub daramaturi sau in alunecarile de teren'' care… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bilanțul seismului de pe insula indoneziana Lombok a urcat la 387 de morți, au spus, sambata, autoritațile, adaugand ca sute de mii de persoane stramutate nu dispun inca de apa curenta, alimente și medicamente.

- Zeci de mii de case, moschei si fabrici au fost distruse duminica trecuta de un cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,9 grade. "Credem ca bilantul va continua sa creasca, din cauza ca victimele sunt probabil sub ruine. Pe de alta parte, oamenii nu au fost inregistrati sau nu au fost raportati", a…

- Bilantul seismului de pe insula indoneziana Lombok a urcat la 387 de morti, au declarat sambata autoritatile, adaugand ca sute de mii de persoane stramutate nu dispun inca de apa curenta, alimente si medicamente, informeaza AFP. De asemenea, zeci de mii de case, moschei si cladiri de firme…

- In jur de 200.000 de oameni locuiesc in nordul insulei Lombok, iar autoritatile locale au estimat, marti, ca 20,000 de locuitori au nevoie de asistenta in urma seismului, care a distrus peste 80% dintre cladirile din zona. "Suntem ingrijorati ca salvatorii nu pot ajunge la cei care au nevoie…

- Purtatorul de cuvant al Agentiei nationale de gestionare a catastrofelor, Sutopo Purwo Nurgroho, a declarat ca aproape 1.500 de persoane au fost ranite in urma cutremurului. "Estimam ca bilantul de 131 (de morti) va creste", a precizat acesta. Bilantul precedent indica 105 persoane decedate in urma…

- Bilantul puternicului seism produs duminica pe insula Lombok din Indonezia a crescut la 142 de morti, a indicat luni un oficial guvernamental local citat din DPA, insa cifra nu a fost confirmata si de purtatorul de cuvant al Agentiei nationale indoneziene de gestionare a dezastrelor naturale care…

- Cel putin 91 de oameni au murit si peste 200 de persoane au fost ranite in urma seismului de sapte grade care s-a produs duminica pe insula Lombok din Indonezia, potrivit unui nou bilant provizoriu publicat luni de reprezentantii Agentiei nationale indoneziene de gestionare a dezastrelor naturale, informeaza…

- Cel putin 91 de persoane au murit, iar alte 209 au fost ranite, in urma cutremurului puternic de 7.0 magnitudine pe scara Richter produs duminica in zona insulei Lombok din Indonezia, a anuntat un oficial din cadrul agentiei indoneziene pentru situatii de urgenta, precizand ca printre cei decedati nu…