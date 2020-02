Stiri pe aceeasi tema

- Numarul deceselor provocate de inundatiile de proportii inregistrate in capitala indoneziana Jakarta si in zonele inconjuratoare a crescut miercuri la cinci, in timp ce apele au scazut in multe dintre zonele inundate, informeaza DPA. Circa 10.000 de persoane au fost stramutate dupa ce apele au inundat…

- Inundatiile au afectat zone extinse din capitala Indoneziei si din imprejurimile acesteia marti, dupa mai multe zile de precipitatii abundente, cateva mii de case avand de suferit de pe urma intemperiilor, informeaza DPA. Inundatii au fost inregistrate in 81 de zone din Jakarta, inclusiv…

- Inundatiile si alunecarile de teren care au lovit capitala indoneziana Jakarta si zonele sale inconjuratoare in ziua de Anul Nou s-au soldat cu moartea a 66 de persoane, in conditiile in care Agentia indoneziana pentru gestionarea dezastrelor a avertizat luni ca ploile torentiale vor continua, informeaza…

- Zeci de mii de indonezieni nu se intorsesera inca la casele lor sambata, in urma inundatiilor care au lovit regiunea capitalei Jakarta, soldate cu moartea a 53 de persoane, au informat autoritatile, citate de AFP. Peste 170.000 de persoane care locuiau in cartierele afectate de inundatii…

- Bilantul deceselor in urma inundatiilor grave si a alunecarilor de teren care au afectat capitala Indoneziei si zonele invecinate in prima zi a acestui an a crescut la 43, a anuntat vineri agentia nationala pentru situatii de urgenta, citata de DPA. Regiuni din Jakarta si din jurul capitalei…

- Inundatiile care au afectat regiunea Jakarta au provocat moartea a cel putin 23 de persoane, existand riscul ca bilantul sa se agraveze, a anuntat joi Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit AFP. Cel mai recent bilant mentiona 18 persoane decedate in urma ploilor…