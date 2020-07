Indonezia - Bilanţul inundaţiilor a crescut la 36 de morţi şi 66 dispăruţi Bilantul inundatiilor care au facut ravagii in insula indoneziana Sulawesi s-a ridicat vineri la 36 de morti, iar salvatorii sunt inca in cautarea a 66 de disparuti, cu putine sperante de a-i gasi insa in viata, informeaza AFP. Peste 14.000 de persoane si-au gasit refugiu in adaposturi temporare din regiunea sinistrata Luwu de Nord. La inceputul saptamanii, ploile torentiale au scos trei rauri din matca. Sute de case, cladiri publice si birouri guvernamentale sunt in prezent acoperite de namolul adus de inundatii. Bilantul inundatiilor este in prezent de cel putin 36 de morti, dupa descoperirea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

