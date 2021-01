Indonezia: Bilanţul deceselor în urma a două alunecări de teren a ajuns la 19 Bilantul deceselor in urma a doua alunecari de teren produse in provincia indoneziana Java de Vest a ajuns la 19, multe persoane fiind in continuare date disparute, a informat luni Agentia pentru gestionarea dezastrelor din aceasta tara, potrivit DPA. Cel putin 18 persoane au fost ranite si 150 salvate dupa alunecarile de teren declansate de ploi abundente sambata tarziu in districtul Sumedang, a indicat purtatorul de cuvant al Agentiei mentionate, Raditya Jati. Prima alunecare de teren a ucis opt persoane, insa o a doua a avut loc dupa ce primii salvatori au ajuns seara, facand 11 victime, printre… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

