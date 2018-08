Cutremurele devastatoare care au zguduit insula indoneziana Lombok in ultimele saptamani s-au soldat cu 555 morti si circa 1.500 de raniti, potrivit unui bilant cvasi-definitiv dat publicitatii de autoritatile acestui arhipelag din Asia de Sud-Est, informeaza AFP. Aceasta insula turistica din apropiere de Bali, in sudul Indoneziei, a fost lovita de doua cutremure puternice pe 29 iulie si pe 5 august, urmate de un alt seism, cu magnitudinea 6,9 pe 19 august. Un total de 555 de persoane si-au pierdut viata, cea mai mare parte in nordul insulei Lombok, in apropierea epicentrului majoritatii cutremurelor,…