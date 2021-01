Stiri pe aceeasi tema

- Televiziunile locale au difuzat anterior imagini care aratau o cutie alba din plastic cu un dispozitiv in interiorul sau fiind transportata cu o ambarcatiune a marinei, nefiind imediat clar daca este vorba de inregistratorul de date al avionului sau cel de voce din carlinga. Zborul SJ182 se indrepta…

- Autoritațile indoneziene au localizat duminica cutiile negre ale avionului care s-a prabușit în apropierea Jakartei, provocând decesul a 62 de persoane, relateaza The Guardian.Scafandrii vor încerca luni sa recupereze înregistratoarele de date ale avionului Sriwijaya…

- Scafandrierii marinei indoneziene au scos din apa o parte din aeronava in timpul operațiunii localizare și salvare. Iar salvatorii indonezieni evacueaza o parte dintre corpurile victimelor. © Sputnik / Михаил КлиментьевPutin a exprimat condoleanțe președintelui indonezian Sambata, 9 ianuarie,…

- Indonezia a detectat duminica semnale care ar putea veni de la aparatul de inregistrare al avionului Sriwijaya Air care s-a prabușit sambata la scurt timp dupa decolarea din Jakarta, iar din mare au fost recuperate parți de trupuri umane și bucați din aeronava, transmite Reuters. Scafandrii au descoperit…

- Indonezia a detectat duminica semnale care ar putea veni de la aparatul de înregistrare al avionului Sriwijaya Air care s-a prabușit sâmbata la scurt timp dupa decolarea din Jakarta, iar din mare au fost recuperate parți de trupuri umane și bucați din aeronava, transmite Reuters. Boeingul…

- Resturi si fragmente de corpuri au fost gasite in zona unde a disparut, in largul Indoneziei, un Boeing 737-500 al companiei Sriwijaya Air cu 62 de persoane la bord, a indicat politia duminica, scrie AFP."In aceasta dimineata am primit doi saci, unul cu obiecte apartinand pasagerilor si celalalt cu…

- Un avion an companiei aviatice indoneziene Sriwijaya Air cu peste 50 de persoane la bord a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat sambata din capitala indoneziana Jakarta, pe ruta spre Pontianak din provincia Kalimantanul de Vest, au anuntat presa locala, preluata de Reuters. Sistemul…

- Un avion al companiei Sriwijaya Air a pierdut contactul cu solul dupa ce a decolat duminica din capitala indoneziana Jakarta, scrie presa locala, preluata de Reuters. Zborul SJ182 a disparut de pe radare la scurt timp dupa decolare, scrie Deutsche Welle. Este vorba de un Boeing B737-500. In mediul online…