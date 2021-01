Stiri pe aceeasi tema

- Avion cu pasageri, disparut. Duminica, au fost localizate semnalele despre care se crede ca apartin cutei negre, relateaza BBC. Peste 10 nave au fost acum deplasate in zona cu scafandri din marina. Anchetatorii analizeaza elemente despre care cred ca sunt resturi de pe avion, inclusiv o roata dar si…

- Resturi si fragmente de corpuri au fost gasite in zona unde a disparut, in largul Indoneziei, un Boeing 737-500 al companiei Sriwijaya Air cu 62 de persoane la bord, a indicat politia duminica.

- Resturi ale avionului si fragmente de corpuri au fost gasite in zona in care a disparut, in largul unor insule indoneziene, un avion Boeing 737-500 al companiei Sriwijawa care avea 62 de persoane la bord, a anuntat, duminica, politia din Indonezia.

- Resturi si fragmente de corpuri au fost gasite in zona unde a disparut, in largul Indoneziei, un Boeing 737-500 al companiei Sriwijaya Air cu 62 de persoane la bord, a indicat politia duminica, scrie AFP. "In aceasta dimineata am primit doi saci, unul cu obiecte apartinand pasagerilor si celalalt…

- Data de 9 ianuarie este marcata de accidente aviatice. Astazi, primele pagini ale ziarelor din intreaga lume au fost ținute de avionul Boeing 737-524 care a disparut de pe radar la puțin timp dupa decolare. Avionul aparținea companiei indoneziene Sriwijaya Air și avea la bord peste 60 de oameni. Dupa…

- Un pasager nu a mai urcat în avionul care s-a prabușit sâmbata în Indonezia pentru ca nu avea înca rezultatul testului pentru Covid-19.Conform site-ului avherald.com, citat de Mediafax, pasagerul a rezervat un loc în avionul prabușit, dar a ratat zborul deoarece…

- Tragedie aviatica in Indonezia: Boeing 737 a disparut sambata deasupra marii. Aeronava care zbura din capitala Indoneziei, Jakarta, spre Pontianak, avea peste 60 de oameni la bord. Tragedie aviatica in Indonezia. O aeronava cu peste 60 de oameni la bord s-a prabușit in mare. Cautarile continua Se crede…

- Un avion an companiei indoneziene Sriwijaya Air cu peste 50 de persoane la bord a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a decolat sambata din capitala indoneziana Jakarta, pe ruta spre Pontianak din provincia Kalimantanul de Vest, au anuntat mass-media locale, preluate de Reuters. Potrivit…