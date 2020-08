Indonezia - Alertă aeriană după o nouă erupţie a vulcanului Sinabung Vulcanul indonezian Sinabung a intrat din nou in faza de eruptie, joi, cu o serie de explozii in urma carora cenusa expulzata din crater a ajuns pana la doi kilometri altitudine, ceea ce a declansat o alerta aeriana si a starnit temeri privind scurgerile de lava pe versanti, informeaza agentia AFP.



Aceasta este cea de a opta eruptie in mai putin de o saptamana a acestui vulcan situat pe insula Sumatra. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale importante.



Ultima eruptie letala a vulcanului indonezian a avut loc in anul 2016.



Autoritatile au emis o alerta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

