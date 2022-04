Indonezia a interzis exporturile de ulei de palmier, pentru a asigura necesarul intern Oprirea livrarilor de ulei de gatit si de materie prima pentru acesta, care este utilizat pe scara larga in produse de la prajituri la produse cosmetice, ar putea creste costurile pentru producatorii de alimente ambalate la nivel global si ar putea obliga guvernele sa aleaga intre utilizarea uleiurilor vegetale in alimente sau pentru biocombustibil. Indonezia asigura mai mult de jumatate din livrarile globale de ulei de palmier. Intr-o transmisiune video, presedintele Indoneziei Joko Widodo a spus ca doreste sa asigure disponibilitatea produselor alimentare pe piata interna, dupa ce inflatia alimentara… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

