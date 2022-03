Stiri pe aceeasi tema

- Indonezia a anulat masurile de carantina anti-COVID-19 adoptate la nivel national pentru vizitatorii straini, in urma succesului obtinut de un program-test implementat pe insula Bali, a anuntat marti ministrul Turismului din aceasta tara, citat de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- 14.495 de doze de vaccin Pfizer, Moderna si Johnson&Johnson au fost administrate in saptamana trecuta, in Romania, potrivit Institutul National de Sanatate Publica (INSP).Din numarul total de doze administrate, 508 au fost Pfizer Pediatric, pentru copii intre 5 si 11 ani (129 – doza I si 379 – doza…

- Germania a raportat marți o incidența record, cu doar cateva zile inainte de relaxarea planificata a restricțiilor, noteaza Reuters. Institutul Robert Koch (RKI) a inregistrat 198.888 de noi infectari, adica cu 42.000 mai mult decat acum o saptamana, numarul total ajungand la peste 17,4 milioane. In…

- Miercuri, in prima zi fara restricții, a scazut rata Covid in Romania. Ministerul Sanatații a anunțat, miercuri, pentru București, o rata de 13,41 cazuri la mia de locuitori. Tot miercuri, in judetul Ilfov, rata de infectare Covid este de 8,98 cazuri la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore, cele…

- Israelul primește toți vizitatorii, chiar și turiști nevaccinați, incepand din data de 1 martie 2022. La doi ani de la debutul pandemiei Covid, turismul din Israel iși redeschide complet granițele. Aceasta decizie a statului israelian este anunțata intr-un comunicat de presa transmis luni, 21 februarie…

- Granițele Japoniei s-ar putea redeschide in martie, dupa ce au fost inchise timp de doi ani, scrie Euronews. In prezent, europenii au voie sa intre in țara doar in circumstanțe excepționale. Regulile pentru studenții din strainatate și calatorii de afaceri au fost reduse temporar la sfarșitul anului…

- Dr. Anthony Fauci, expert de top in boli infecțioase din SUA, a declarat miercuri ca este timpul ca SUA sa inceapa sa se intoarca spre normalitate, in ciuda riscurilor ramase din cauza COVID-19. Intr-un interviu acordat Reuters, Fauci a spus ca statele americane se confrunta cu alegeri dificile in eforturile…

- Zeci de pacienți cu COVID-19 din Hong Kong sunt tratați in afara centrelor medicale, in spații improvizate. Majoritatea spitalelor funcționeaza la capacitate maxima. Intrucat autoritațile sanitare au raportat un record de 4.285 de noi infecții confirmate. Experții medicali au avertizat ca infecțiile…