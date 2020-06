Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul indonezian a indus in mod artificial ploi inaintea sezonului secetos pentru a preveni incendiile de vegetație, care, in 2019, au distrus mii de hectare de padure și terenuri, scrie The Guardian.

- Autoritatile din Indonezia au inceput sa creeze ploi artificiale pentru a preveni izbucnirea unor vaste incendii de vegetatie, care degajeaza de obicei in atmosfera in timpul sezonului secetos nori de fum toxic, considerati o noua amenintare care s-ar putea adauga celei reprezentate de noul coronavirus,…

- Guvernul de la Varsovia a aprobat miercuri reglementari menite sa ingreuneze preluarea companiilor pe care Polonia le considera de importanta strategica pentru economia sa de catre investitori din afara Uniunii Europene, transmite Reuters, citata de Agerpres.

- Incendiile de vegetație uscata dau de furca pompierilor mai ales in weekend, cand mulți gospodari trec la curațenia de primavara și dau foc gunoaielor. In ultimele trei zile, echipajele ISU Buzau au participat la șase intervenții ce au presupus stingerea incendiilor. Duminica, in jurul orei 18:00, s-a…

- Dupa cum a precizat ministrul grec al turismului, Haris Theoharis pentru ziarul The Guardian, sezonul estival ar putea incepe in luna iulie, adica mai tarziu decat data obisnuita, dar la timp pentru a prinde perioada de varf. Ministrul grec al dezvoltarii, Adonis Georgiadis, a declarat ca o mare parte…

- Incendiile de vegetație și-au facut simțita prezența in tot vestul țarii. Nu doar in Hunedoara și in Timiș, dar și in Caraș-Severin. Pompierii s-au luptat cu flacarile ore intregi. Flacarile au mistuit noua hectare de padure in Caraș-Severin. Incendiul a avut loc in Ocolul Silvic Moldova Noua. Zeci…

- Numarul deceselor a depasit in total 10.000 pana in prezent. Regiunea Lombardia din Italia, care a fost focarul infectarii cu coronavirus, a inregistrat 542 de noi decese sambata, numarul total aici ajungand la 5.944, potrivit The Guardian. Guvernul ia in considerare sa extinda carantina pana la mijlocul…

- Incepand de astazi, parcurile, gradinile publice și locurile de joaca sunt inchise in Italia. Guvernul a luat aceasta decizie dupa ultimele rapoarte care arata ca peste 4000 de oameni au murit in peninsula din cauza infecției cu SARS COV 2.