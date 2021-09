Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit miercuri dimineața intr-un sector supraaglomerat dintr-o inchisoare din provincia indoneziana Banten, omorand cel puțin 40 de oameni și ranind alte cateva zeci, a anunțat un purtator de cuvant al guvernului de la Jakarta, potrivit Reuters.

- Trenul Iași-Brașov a acroșat un autoturism, in urma impactului luand foc atat mașina cat și locomotiva. Doua persoane din autoturism au fost carbonizate, iar cei aproximativ 100 de calatori din tren au fost evacuați, nefiind raniți. Circulația este oprita pe Magistrala feroviara 400. Centrul INFOTRAFIC…

- Eforturile de cautare si salvare a supravietuitorilor dupa cutremurul de magnitudine 7,2 care a lovit statul insular Haiti au continuat pe timpul noptii, haitienii cautandu-si rudele si prietenii printre daramaturile cladirilor.

- Cel putin zece persoane au murit si 45 au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica dimineata devreme pe o autostrada din Croatia, a anuntat politia, transmit MIA, AFP si DPA. In accident a fost implicat un autobuz ce asigura o cursa regulata din orasul german Frankfurt catre capitala Kosovo,…

- Un incendiu izbucnit la o fabrica de alimente și bauturi din Rupganj, Bangladesh, a dus la moartea a cel puțin 52 de persoane. Alți 30 de oameni sunt raniți. Potrivit unui oficial al departamentului de pompieri din zona, focul s-a aprins deoarece substanțele chimice și materialele plastice foarte inflamabile…

- Decizia in prima instanta in cazul exploziei de la o fabrica de paine din Brasov in urma careia doua persoane si-au pierdut viata si alte cinci au fost ranite a venit la aproape sase ani de la producerea deflagratiei. Directorul fabricii a fost condamnat la 7 luni de inchisoare cu suspendare

- In urma cu cinci ani, pe platforma Petromidia a mai avut loc un incident similar , soldat cu morți și raniți. La data de 22 august 2016, in incinta Rafinariei Petromidia Navodari a avut loc o explozie in urma careia doua persoane au murit, iar alte doua au fost ranite grav. Cei patru, toți angajați…