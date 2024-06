Executivul a decis sa transforme educația copiilor intr-o indoctrinare climatica extrema, pregatind, astfel, o armata de activiști de mediu. Pe modelul deja existent al ONG-urilor de mediu finanțate din afara țarii, care se lupta cu indarjire, in numele protecției mediului, impotriva oricarei dezvoltari și a oricarui progres al Romaniei, elevii vor invața, in Saptamana verde, […] The post Indoctrinați de mici. Guvernul pregatește, in școli, o armata de activiști de mediu first appeared on Ziarul National .