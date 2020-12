Indivizii care au bătut un taximetrist pînă la moarte vor compărea în faţa instanţei Cei trei indivizi care acum patru zile au omorit in bataie un taximetrist din Ungheni vor comparea in fata instantei. Judecatorii urmeaza sa decida daca ii va plasa in arest preventiv, intrucit astazi expira cele 72 de ore pentru care au fost reținuți agresorii, dupa ce au comis crima. Bataia cu final tragic a avut loc vineri, 16 decembrie, la o benzinarie din Ungheni. Victima de 61 de ani, a sari Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

