Stiri pe aceeasi tema

- Politistii si procurorii au facut, luni, 46 de perchezitii, in Bucuresti, la persoane care ar fi falsificat si ar fi oferit altor oameni certificate de incadrare in grad de handicap, pentru ca acestia sa beneficieze de pensie inainte de indeplinirea stagiului minim de cotizare. Prejudiciul este estimat…

- Peste 200 de perchezitii au loc vineri dimineata intr-un dosar ce vizeaza obtinerea pe nedrept a circa 2.000.000 de euro, suma ce reprezinta contravaloarea cheltuielilor cu hrana si cazarea pentru cetatenii ucraineni.

- Peste 40 de perchezitii au loc marti dimineata in 15 judete, printre care și Bacau, si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda, cu un prejudiciu de aproximativ 4 milioane de lei. „Astazi, 28 martie, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii…

- Marți dimineața, 28 martie, au loc peste 40 de percheziții in 15 județe și in București, intr-un dosar de inșelaciune in domeniul contractarii de mobila la comanda, relateaza G4media.

- Polițiștii și procurorii au facut 7 percheziții domiciliare in Ramnicu Valcea, la cererea autoritaților judiciare americane, fiind vizat un grup infracțional organizat care ar fi comis zeci de furturi in SUA de la persoane in varsta, care erau deposedate, uneori prin violența, de bijuterii și bani.Potrivit…

- Anchetatorii au facut 15 perchezitii in mai multe judete, la o grupare suspectata de inselaciune cu consecinte deosebit de grave, in dauna unor unitati bancare. Suspectii au folosit persoane de conditie modesta care au fost de acord sa figureze ca administratori ai unor firme in numele carora au…

- La aceasta ora, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice-I.G.P.R. si prim procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mureș, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice din Mureș efectueaza 18 perchezitii, in 6 judete, la persoane banuite…

- Sunt perchezitii in desfasurare, la ora 9:00, in Bucuresti si in judetele Mures, Cluj, Alba, Ilfov, Prahova si Galati. Politistii au descins la domiciliile a 18 persoane banuite de evaziune fiscala. Prejudiciul in acest caz se apropie de un milion si jumatate de lei. Potrivit IPJ Mures, din cercetari…