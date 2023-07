Stiri pe aceeasi tema

- NOROCOȘI… Cei patru tineri din județul Iași, care in perioada februarie – aprilie a acestui an, dadeau iama in zonele rurale arondate municipiului Huși, pentru a fura cablu de la rețelele de telefonie mobila, au fost condamnați. Instanța insa s-a dovedit blanda cu autorii faptelor și i-a pedepsit la…

- SUPARARE… Localnicii din Oțetoaia au ramas uimiți cand l-au vazut pe Ionel Matei, barbatul de 52 de ani, care duminica seara, tocmai ce spulberase stația de autobuz din sat cu o mașina furata, stand la bar cu berea in mana și povestind cu satisfacție isprava sa de peste zi! Polițiștii l-au dus la Huși…

- TULBURAT ȘI PERICULOS… Un individ in varsta de 52 de ani, din Oțetoaia, Ionel Matei, cunoscut cu anumite tulburari de comportament, a profitat de neatenția unui consatean, care și-a lasat mașina cu cheile in contact in fața porții, a furat vehiculul și a pornit la plimbare! Fara permis auto și fara…

- PERICOL… Scene incredibile s-au petrecut in aceasta dupa-amiaza la Oțetoaia, unde un barbat de 52 ani, Ionel Matei, cunoscut de consateni pentru faptul ca are frecvente derapaje, a sustras o mașina lasata in fața unei porți cu cheile in contact și a pornit la plimbare prin sat. Fara permis și neavand…

- Politistii de frontiera din Punctul de Trecere a Frontierei Albita au descoperit la controlul de frontiera si reținut pentru continuarea cercetarilor un autoturism marca BMW 530E, care figura in bazele de date ca fiind furat din Norvegia cu trei saptamani in urma. In data de 29 mai 2023, in jurul orei…

- GHINIONIST… Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița au depistat un moldo-roman conducand un autoturism ce nu avea drept de circulație pe drumurile publice din Romania. In data de 24 mai a.c., in jurul orei 17.55, in Punctul de Trecere a Frontierei Albița, acesta…

- IMPACT FATAL… O persoana a decedat in aceasta dimineața dupa ce mașina in care se afla a fost implicata intr-un grav accident rutier pe raza comunei Rebricea. La sosirea echipajelor ISU Vaslui, in autoturism se aflau doua persoane, incarcerate. Din pacate, una dintre ele prezenta leziuni incompatibile…

- In urma cu puțin timp a avut loc un accident rutier in municipiul Iași, pe Bulevardul Nicolae Iorga. Din primele informații deținute de reporterii BZI, se pare ca sunt implicate un autobuz și un autoturism. „Astazi, in jurul orei 10:20, prin sistemul național unic pentru apeluri de urgența 112, a fost…