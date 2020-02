Stiri pe aceeasi tema

- Update! Un barbat de 64 de ani, din București, care conducea un autoturism in parcarea supermarketului Kaufland din cartierul Craiovei, ar fi accidentat ușor o femeie de 60 de ani. Dupa producerea evenimentului, șoferul și-a continuat deplasarea, fiind identificat, in scurt timp, de polițiștii Secției…

- Accident grav miercuri seara pe DJ 203K, in Maracineni. In timp ce conducea autoturismul spre Buzau, un șofer de 33 de ani din Sapoca a surprins și accidentat o femeie pieton de 57 de ani din Maracineni, care s-ar fi angajat in traversarea drumului prin loc nepermis și fara sa se asigure. Pietonul a…

- Judecatoria Vaslui a decis eliberarea condiționata a lui Silviu Burada, singurul dintre cei șapte violatori din localitatea Valeni, județul Vaslui care se mai afla la inchisoare, relateaza Mediafax. Barbatul a fost arestat in noiembrie 2014, dupa ce el și alți șase tineri au oprit o fata care se intorcea…

- Conform primelor detalii, o mașina tractata s-a desprins de autovehiculul care îl tracta, intrând în coliziune cu alte patru autoturisme parcate regulamentar la marginea carosabilului. Totodata, în dinamica evenimentului rutier, a mai existat un al treilea autovehicul implicat.…

- Trafic dirijat in municipiu, pe Aleea Industriilor in urma unui accident rutier. Un pieton a fost lovit de o mașina. Articolul Pieton lovit de mașina pe Aleea Industriilor apare prima data in Opinia Buzau .

- Un barbat in varsta de 51 de ani a fost arestat la Loughton, in sud-vestul Regatului Unit, dupa ce a intrat in mod voit cu masina intr-o femeie si niste adolescenti la iesirea dintr-o scoala, omorand un baiat in varsta de 12 ani, potrivit news.ro.Alte cinci persoane au fost ranite luni - o…

- Un vehicul plin de deseuri a fost abandonat in parcarea Cimitirului Petru si Pavel. O echipa de la Salubris s-a deplasat la fata locului si l-a curatat astazi. Masina nu are numere de inmatriculare. Serviciile primariei cauta sa identifice proprietarul ca sa il sanctionize. El sau ea risca o amenda…

- Mai mulți copii ingramadiți intr-o caruța au fost fotografiați dimineața, in jur de ora 7.30, in drum spre școala din Tisa Silvestri. Autoritațile susain ca elevii sunt din localitate, acolo unde microbuzul nu asigura transport. Mașina pusa la... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.