Individul care a tras cu pistolul în zona de nord a Ploieştiului a fost arestat preventiv F. T. Ieri, polițiștii prahoveni ii cautau, in continuare, pe doi dintre cei patru protagoniști ai scandalului care a avut loc, luni seara, in zona de nord a Ploieștiului, vizavi de Spitalul Județean. In seara respectiva, un barbat a cazut victima, fiind impușcat intr-un picior cu “un corp metalic”. Un al doilea – care s-a taiat intr-un geam, in timp ce il urmarea pe cel impușcat – a fugit spre București, fiind identificat dar nu și gasit inca. La fel ca și un alt personaj, care a fugit de la locul faptei. In schimb, cel care ar fi posesorul pistolului din foto și ar fi apasat pe tragaci a fost… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

