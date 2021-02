Stiri pe aceeasi tema

- Individul care a trantit duminica un copil de 13 ani de pamant, in municipiul Hunedoara, a fost arestat, luni seara, pe 30 de zile. Judecatoria Hunedoara a decis arestarea preventiva pe 30 de zile a...

- VIDEO| Arest timp de 30 de zile pentru barbatul care a trantit la pamant un copil de doar 13 ani, intr-un parc de joaca din Hunedoara Barbatul din Hunedoara, care a trantit un copil de 13 ani la pamant, in cursul zilei de duminica, a fost arestat luni seara, pentru 30 de zile. Judecatoria Hunedoara…

- Barbatul care a trantit duminica un copil de 13 ani de pamant, in municipiul Hunedoara, a fost arestat, luni seara, pe 30 de zile. Citește și: DECIZIE - Primele SPORURI care se TAIE in sistemul bugetar in 2021: Anunțul lui Ludovic Orban / VIDEO Judecatoria Hunedoara a decis arestarea…

- Barbatul care a trantit la pamant un copil, duminica, intr-un parc din Hunedoara, a fost retinut pentru 24 de ore pentru comiterea a trei infractiuni si va fi prezentat unei instante de judecata cu propunere de arestare preventiva. Copilul, care are 13 ani si este ruda prin alianta cu agresorul,…

- „Copilul are o fractura la osul occipital. Este un traumatism cranian grav, de luat in seama, cu pierdere de constienta si cu amnezie retrograda", a declarat luni, pentru Agerpres, directorul medical al SJU Deva. Cițu face apel urgent catre profesori și parinți. Ce le cere premierul Agresorul…

- Baiatul de 13 ani care a fost trantit de pamant intr-un parc din Hunedoara, duminica dupa-amiaza, a suferit o fractura la cap, au anunțat reprezentanții spitalului din Deva, unde acesta este internat. Totodata, polițiștii au anunțat ca agresorul este unchiul baiatului. Baiatul a fost ridicat și aruncat…

- Incident socant intr-un loc de joaca din Hunedoara. Un copil a fost trantit la pamant cu putere de un parinte, suparat ca acesta se certase cu fiul sau. De agresiune, nu a scapat nici propriul sau fiu. Update: Ultimele informatii spun ca baiatul de 13 ani a fost transferat de la Spitalul din Deva la…

- Parintele unui baiețel a fost reținut astazi dupa ce a intervenit intr-o cearta avuta de fiul sau cu un alt copil, in parc. Acesta l-a agresat pe cel cu care se certase fiul sau. Potrivit stiridecluj.ro, incidentul s-a petrecut astazi dupa-masa, in Hunedoara. Se pare ca doi copii de 7 ani și 13 ani…