Stiri pe aceeasi tema

- Laurette, primele declaratii dupa condamnarea agresorului sau, in exclusivitate pentru Playtech Știri. Marian Tatic a fost condamnat, joi, 11 mai, la trei ani și opt luni de inchisoare cu executare. Decizia instanței nu este definitiva și poate fi atacata in termen de zece zile. „Nu cred ca are multe…

- Individul condamnat pentru ca l-a pradat pe Mihai Gainușa a incercat sa iasa din pușcarie apeland la diferite tertipuri, inclusiv prin chemarea in judecata a unor instituții, solicitand despagubiri materiale.

- Un barbat de 32 de ani, care iși ispașea pedeapsa de 12 ani intr-un penitenciar de tip inchis, a fost recunoscut vinovat pentru savarșirea a patru episoade de nesupunere prin violența, cerințelor administrației penitenciarului, stabilindu-i-se o pedeapsa sub forma de inchisoare pe un termen de 5 ani,…

- Cunoscut drept „Mardeiașul de pe plaja” dupa ce a fost filmat, la Mamaia, in timp ce lovea și scuipa o batrana care vroia sa faca plaja, pe cearceaf, intr-o zona concesionata de tatal sau, a intrat, din nou, in conflict cu procurorii. Ca urmare, anchetatorii au cerut, in instanța, ca Dani Nikos sa fie…

- Alin Demetrian, un medic cunoscut in Craiova, este cercetat, dupa ce ar fi ucis patru persoane, in urma biopsiilor. Familiile victimelor au fost cele care au depus plangere, iar in prezent, doctorul este sub control judiciar pentru 60 de zile.

- Patru barbati din comuna Puiesti au fost arestati preventiv pentru vatamare corporala si lipsire de libertate in mod ilegal, dupa ce au agresat un barbat in varsta de 42 de ani dintr-o comuna invecinata, pe care l-au legat apoi si nu i-au dat voie sa plece.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului…

- Vladimir Putin a cerut masuri mai dure impotriva celor care incearca sa destabilizeze Rusia. La intalnirea cu procurorii ruși, liderul de la Kremlin a propus intensificarea luptei impotriva extremismului - un termen general prevazut in dreptul penal rus, care permite inculparea