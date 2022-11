Individ reţinut după ce i-a furat unei femei din Apostolache portofelul cu acte şi bani Polițiștii din cadrul Biroului pentru Combaterea Infracțiunilor Contra Persoanei și Patrimoniului au identificat doi barbați- cu varstele de 68, respectiv 69 de ani- banuiți de savarșirea unei infracțiuni de furt calificat, primul dintre aceștia fiind reținut. Speta este prezentata intr-un comunicat de presa al IPJ Prahova astfel: «In data de 11 octombrie a.c., cei doi barbați ar fi sustras un portofel ce conținea mai multe documente personale, precum și suma de 1.500 de lei, din geanta unei femei in varsta de 70 de ani, din comuna Apostolache, in timp ce aceasta se afla intr-un mijloc de transport… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

