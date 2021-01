Individ reţinut după ce a dat spargeri la cinci autoturisme din Ploieşti F.T. Dupa ce s-au documentat temeinic, pentru a prezenta procurorilor un dosar „beton”, polițiștii de investigații criminale din cadrul Secției nr. 1 Ploiești l-au retinut, pentru 24 de ore, pe un individ care a dat spargeri la nici mai mult, nici mai putin de cinci autoturisme. Infractiunile au fost comise in Ploiesti, iar potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Prahova, prejudiciul total se ridica la aproximativ 4.000 de lei. O parte din valoarea bunurilor furate au fost recuperate de la suspect si restituita partilor vatamate. Barbatul a fost retinut in… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

