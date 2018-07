Individ din Alexandria fotografiat la volanul mașinii de poliție cu o bere Un individ din Alexandria s-a fotografiat cu un pahar de bere in mana la volanul unei mașini de poliție. Tanarul teribilist a postat apoi imaginea pe rețelele de socializare, pe care a șters-o apoi dupa mai multe comentarii negative. Individul din Alexandria a postat pe contul sau de Facebook fotografii cu el la volanul unei mașini de poliție din comuna teleormaneana Branceni. Acesta avea un pahar de bere in mana. Mandru de isprava sa, a distribuit apoi imaginile pe facebook, dar l-a sters apoi dupa o serie de comentarii negative. Imaginile au fost salvate și publicate in presa locala, arata reporterntv.ro.… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

