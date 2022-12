Stiri pe aceeasi tema

- Niculae Badalau, consilier al Curții de Conturi și fost ministru PSD, a fost arestat preventiv. Este acuzat de fapte de corupție Niculae Badalau, reținut de DNA pentru fapte de corupție, va fi in arest preventiv pentru urmatoarele 30 de zile, potrivit unei decizii a Curții de Apel București, de luni.…

- Un baiat de 14 ani a fost reținut și plasat in arestat preventiv, pentru furt, furt calificat și tentativa la furt calificat. Copilul este acuzat ca a spart noua mașini, o biserica și un magazin.

- Adrian Corduneanu a fost arestat preventiv. Inițial, instanta luase hptararea ca acesta sa fie plasat sub control judiciar, insa, in aceasta seara, interlopul zis „Beleaua”, a fost reținut de oamenii legii. Politistii BCCO Iasi si procurorii DIICOT-ST Iasi efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii…

- Un barbat cu dubla cetatenie romano-moldoveana a fost arestat preventiv pentru o perioada de 30 de zile dupa ce a fost prins ca transporta un camion plin cu tigari de contrabanda. Potrivit unui comunicat de presa, barbatul este acuzat de procurori de constituirea unui grup infractional organizat, contrabanda…

- Barbatul din Iași acuzat de trafic de minori a fost arestat preventiv. Una dintre fetele abuzate a acceptat sa povesteasca pentru TVR calvarul pe care l-a trait. Anchetatorii au identificat cel puțin 5 victime.

- Un elev a fost prins cu droguri in timpul programului școlar. In urma cercetarilor facute, polițiștii și procurorii din Iași au dispus reținerea unui barbat care ar fi vandut drogurile. Acesta a fost arestat preventiv ulterior.

- Chirurgul de la Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara prins luand 1.000 de euro de la un pacient, acuzat ca a primit spaga de 6 ori intr-o singura saptamana, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

- Un medic de familie din Teleorman a fost arestat preventiv, dupa ce ar fi ademenit in casa si ar fi molestat o fetița de 11 ani. Doctorul are cabinetul in localitatea Beiu si este acuzat de faptul ca ar fi, ademenit in casa lui trei copii care se intorceau de la școala. Barbatul i-a convins pe cei…