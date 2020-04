Individ anchetat pentru pedofilie. Victimele, propriile nepoate

Procurorii au stabilit ca, in perioada 2018 – 2019, barbatul și-a fotografiat nepoatele in ipostaze pornografice și le-a agresat sexual, se arata intr-un comunicat de presa al DIICOT. „Ieri, 15 aprilie, politistii specializați in combaterea criminalitatii organizate au efectuat doua perchezitii domiciliare la un barbat, de 46 de ani, din București. In urma activitaților, au fost ridicate 5 laptop-uri, 12 telefoane mobile, 2 tablete, 10 stick-uri de memorie, un HDD, 57 DVD/CD și 3 carduri de memorie. Din cercetari a reiesit ca, in perioada septembrie 2018 – decembrie 2019, cel in cauza ar fi transferat,…