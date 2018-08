Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile turce au incarcerat un cetatean german pe care l-au acuzat ca face 'propaganda terorista' pe retelele de socializare online, transmite AFP, care citeaza agentia de presa turca DHA. Barbatul fusese retinut miercuri in provincia Hatay (sudul Turciei) de catre politia antiterorista…

- Un fost luptator de K1 a fost arestat preventiv marti, 24 iulie, in urma unui incident cu sabii si cutite care a avut loc acum trei saptamani in centrul municipiului Ramnicu Valcea. Cristian Culeci este acuzat de tentativa de omor dupa ce a taiat cu sabia doi agenti de paza.

- Autoritatile din Statele Unite au dejucat un atentat care urma sa fie comis de Ziua Independentei, pe 4 iulie, arestand un simpatizant al retelei teroriste Al-Qaida, anunta Biroul Federal de Investigatii (FBI).

- Cazul Sami A. a starnit furie, in Aprilie, dupa ce presa germana a informat ca barbatul primise in acest timp ajutoare sociale, in ciudaq faptului ca agentiile de securitate avertizasera ca prezenta islamistului in Germania insemna o amenintare potentiala. Luni, politia a anuntat arestarea…

- Domul din orasul german Koln a fost evacuat vineri de frica unui atac terorist, un suspect roman fiind arestat preventiv, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane citate de publicatiile Express si Sachsische Zeitung.

- Justiția germana l-a arestat preventiv luni pe șeful constructorului Audi, filiala a Volkswagen, prima incarcerare a unui inalt responsabil in ancheta tentaculara privind scandalul motoarelor diesel trucate, scrie AFP.

- Autoritatea Federala din domeniul Transporturilor din Germania (KBA) investigheaza daca modelele diesel A6 si A7 ale producatorului de automobile premium Audi au fost echipate cu un dispozitiv pana acum necunoscut destinat manipularii rezultatelor testelor antipoluare, informeaza saptamanalul german…