Stiri pe aceeasi tema

- Sfintele Sarbatori de Pasti constituie intotdeauna prilej de bucurii si emotii. Cu aceasta ocazie, fiecare dintre noi isi programeaza atat cumparaturi, cat si deplasari de la domiciliu, in minivacante sau vizite la prieteni ori rude. Avand in vedere riscul crescut de producere a unor fapte antisociale…

- Echipajul de poliție din cadrul Poliției Orașului Liteni, desfașura sambata activitați specifice conform Planului de acțiune organizat la nivelul I.P.J. Suceava – Serviciul Rutier, pentru combaterea conducerii vehiculelor sub influenta alcoolului. In jurul orelor 19:25, in timp ce se aflau pe DJ208A,…

- Avand in vedere situatia operativa existenta la nivelul I.P.J. Suceava, in scopul impunerii unui climat de siguranta rutiera in randul participantilor la trafic, in perioada 18-20 februarie polițiștii Serviciului Rutier – IPJ Suceava, impreuna cu birourile si formatiunile rutiere din judet, au organizat…

- Sute de șoferi amendați și zeci de permise reținute de Poliția Alba, in trei zile. Acțiuni pentru siguranța rutiera Polițiștii din Alba au dat, in acest weekend, peste 700 de amenzi și au reținut 49 de permise de conducere. Majoritatea sancțiunilor au fost pentru viteza. Potrivit IPJ Alba, in perioada…

- Avand in vedere situatia operativa existenta la nivelul judetului Suceava, in scopul impunerii unui climat de disciplina in randul participantilor la trafic, in ziua de 16.02.2022, intre orele 08:30-12:30, Serviciul Rutier impreuna cu Birourile/formațiunile de profil din teritoriu, au desfasurat o actiune…

- POLITISTII BACAUANI CONTINUA SA ACTIONEZE PENTRU SIGURANTA TRAFICULUI RUTIER In cadrul activitatilor desfasurate, in weekend ul trecut, de catre politistii rutieri, au fost aplicate 516 sanctiuni contraventionale. De asemenea, politistii au retinut 54 de permise de conducere, au retras 22 certificate…

- In perioada 28-30 ianuarie Serviciul Rutier impreuna cu formatiunile rutiere din cadrul I.P.J. Suceava au organizat si executat acțiuni preventiv-reactive, pentru prevenirea accidentelor produse pe fondul vitezei excesive, ocazie cu care au fost aplicate 534 sancțiuni contravenționale in aloare de 275.495…

- Avand in vedere ca a fost emisa o avertizare meteorologica cod portocaliu pentru zone din județul Suceava de viscol puternic, atenționare valabila din nopatea de 30 ianuarie ora 02:00 pana in dimineața de 30 ianuarie ora 10:00, Poliția Suceava a reamintit tuturor conducatorilor auto sa respecte toate…