Valuri de indignare s-au revarsat zilele astea inspre americanca de 37 de ani, Tess Thomson Talley, dupa ce a vanat și ucis o girafa rara in timp ce se afla intr-o excursie de vanatoare in Africa de Sud. Excursia in care femeia a omorat un mascul dintr-o specie de girafe aflate pe cale de dispariție... Read More Post-ul Indignare masiva dupa ce o americanca a vanat și ucis o girafa rara in Africa de Sud apare prima data in TaBu .