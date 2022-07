Stiri pe aceeasi tema

- Armata chineza a anunțat, vineri, ca a efectuat exerciții militare in zona spațiului aerian și maritim al Taiwanului. China a efectuat exercițiile in zona in timp ce un senator american vizita Taipeiul pentru o intalnire cu președinta taiwaneza, Tsai Ing-wen, relateaza Reuters.

- Intr-o critica fara precedent la adresa politicilor Beijingului, liderii G7 au cerut, marți, Chinei sa-și foloseasca influența asupra Rusiei, pentru a opri razboiul pornit de Putin in Ucraina, dar și sa renunțe la „pretențiile maritime expansive” in Marea Chinei de Sud, noteaza digi24.ro , cu referire…

- Intr-o critica fara precedent la adresa politicilor Beijingului, liderii G7 au cerut marți Chinei sa-și foloseasca influența asupra Rusiei pentru a opri razboiul pornit de Putin in Ucraina, dar și sa renunțe la „pretențiile maritime expansive” in Marea Chinei de Sud, noteaza Reuters.

- Producatorul american de echipamente sportive Nike a anuntat joi, intr-un comunicat de presa, ca a decis sa iasa complet de pe piata din Rusia, la trei luni dupa ce si-a suspendat operatiunile in aceasta tara, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . La inceputul lunii martie, Nike a informat ca isi…

- China a lansat primul transportator de drone cu sistem fara pilot care foloseste inteligenta artificiala pentru a naviga autonom, relateaza Insider. Beijingul a descris transportatorul drept un instrument de cercetare maritima, dar unii experti au spus ca are potentialul de a fi folosit ca nava militara.…

- Ant, o filiala a gigantului chinez al comertului electronic Alibaba Group Holding, isi propune sa depuna un prospect preliminar pentru oferta de actiuni in Shanghai si Hong Kong inca de luna viitoare, au spus sursele, refuzand sa fie numite, din cauza sensibilitatii problemei. Gigantul fintech va trebui…

- Președintele american Joe Biden a anunțat ca susține planul Japoniei de a-și consolida capacitatea de aparare in prima sa vizita in Asia de cand și-a preluat mandatul. El s-a intalnit cu premierul japonez Fumio Kishida și cei doi s-au angajat ca vor lucra indeaproape pentru a contracare influența tot…

- Fostul puscas marin american Trevor Reed, condamnat la 9 ani de inchisoare in Rusia pentru violente, a fost schimbat cu Konstantin Iarosenko, un pilot rus incarcerat in SUA pentru trafic de cocaina, transmit agențiile AFP si Reuters. Anuntul a fost facut de Ministerul de Externe de la Moscova și confirmat…