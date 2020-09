Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Hong Kong se confrunta cu un val de furie și critici, dupa ce o fetița de 12 ani a fost trantita la pamant și arestata in timpul protestelor de duminica. Mama fetiței a declarat ca fiica sa se afla in zona pentru a-și cumpara materiale pentru pictura, scrie The Guardian.

- Un barbat din Belarus, ranit de glont in timpul unei manifestatii impotriva lui Aleksandr Lukasenko, reprimata violent de politia antirevolta, a murit miercuri la spital, au informat rudele sale. Oficial, decesul nu a fost raportat, scrie G4media.roPotrivit presei din Belarus, Ghennadi Sutov, in varsta…

- Familia de romani formata din patru persoane a plecat in vacanta pe insula Creta, in Grecia. Citeste si: Lista statelor din Europa unde cetatenii romani au restrictii de calatorie. Tot ce trebuie sa stiti inainte sa plecati in vacanta Fetita in varsta de opt ani a fost confirmata dupa…

- In timp ce incercat sa mearga de-a lungul trotuarului spre cartierul comercial Mong Kok, multi au fost incercuiti de cordoane de politie. Unii dintre ei au fost retinuti si urcati in dubele fortelor de ordine. Politia a precizat ca a arestat 53 de persoane pentru o "adunare ilegala". Parlamentarii chinezi…

