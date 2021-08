Stiri pe aceeasi tema

- Imigrantul ruandez suspectat de asasinarea unui preot catolic in regiunea Vendee, din vestul Frantei, este improbabil sa fi avut o motivatie terorista, a declarat luni procurorul regional adjunct Yannick Le Goater, potrivit Reuters. Intr-o conferinta de presa, Le Goater a confirmat ca suspectul…

- Un barbat a atacat vineri o polițista, in vestul Franței, i-a furat arma și a fugit, relateaza News.ro , citand AFP. Agenta este in stare grava la spital, iar agresorul este cautat de zeci de polițiști și jandarmi. Atacul a avut loc in localitatea La Chapelle-sur-Erdre, in apropiere de orașul Nantes.…