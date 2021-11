Indignare in China după ce serviciile sanitare au omorât cu ranga câinele unei familii puse în carantină Executia unui câine de catre serviciile sanitare chineze în timp ce stapânii lui se aflau în carantina a stârnit consternare în China, pâna la punctul de a pune sub semnul întrebarii masurile radicale anti-COVID-19 implementate în aceasta tara, relateaza AFP, preluata de Agerpres.

Imagini surprinse cu o camera de supraveghere în care pot fi vazuti angajati publici în combinezoane integrale care omoara un câine din rasa Corgi cu lovituri de ranga în cap, într-un apartament din Shangrao (provincia Jiangxi, centru),… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

