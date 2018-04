Indigestie de Paste? Cum o previi anul acesta Oua, stufat si ciorba de miel, friptura, pasca sau cozonac sunt doar cateva dintre alimentele traditionale care se gasesc pe masa de Paste. Aceste alimente sunt insa greu de digerat, in special daca sunt combinate si consumate in exces. Pentru a te bucura de o masa de sarbatoare fara probleme, alaturi de familie este indicat sa tii cont de anumite reguli. Daca ai tinut post, tentatia este cu atat mai mare sa te infrupti din toate bunatatile. Poti face acest lucru, insa cu moderatie. Simptomele indigestiei Indigestia nu este o afectiune propriu – zisa ci un set de simptome care sunt descrise general… Citeste articolul mai departe pe jurnalmm.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmm.ro

